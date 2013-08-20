Нейц Потокар - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Нейц
|Фамилия
|Потокар
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Имя
|Нейц
|Фамилия
|Потокар
|Команда
|АЕЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2013
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|20.08.2013
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Марибор (Марибор)