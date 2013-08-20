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    Нейц Потокар - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Нейц
    Фамилия Потокар
    Команда АЕЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1988 (34 года)
    Рост 189
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2013 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:1 Виктория (Пльзень)
    20.08.2013 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:1 Марибор (Марибор)
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