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Мартин Милец
Статистика
Мартин Милец - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 1991 (35), Марибор
#22 | Защитник
174 см | 69 кг
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Словения. Первая Лига 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
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Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марибор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Марибор
2 : 2
18.07.2024
Ботев
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Ботев
2 : 1
11.07.2024
Марибор
1' - 90'
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