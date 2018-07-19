Элиран Атар - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Элиран
|Фамилия
|Атар
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тель-Авив
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Элиран
|Фамилия
|Атар
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тель-Авив
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|6
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|60'
|16.08.2018
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|68'
|07.08.2018
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|02.08.2018
|1' -90'
|Раднички (Ниш)
|2:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|38'
|26.07.2018
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Раднички (Ниш)
|19.07.2018
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|45'