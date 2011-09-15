Рафаэль Дахан - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Дахан
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1989 (33 года)
|Имя
|Рафаэль
|Фамилия
|Дахан
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2011
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|15.09.2011
|1' -90'
|Бешикташ (Стамбул)
|5:1
|Маккаби (Тель-Авив)