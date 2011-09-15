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    Рафаэль Дахан - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Рафаэль
    Фамилия Дахан
    Команда Бней-Иегуда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2011 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:0 Маккаби (Тель-Авив)
    15.09.2011 1' -90' Бешикташ (Стамбул) 5:1 Маккаби (Тель-Авив)
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