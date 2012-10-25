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    Пак Кван-Рёнг - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Пак
    Фамилия Кван-Рёнг
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Родной город Пхенчхан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2012 Был в запасе Базель (Базель) 1:0 Фехервар (Секешфехервар)
    25.10.2012 57' -90' Фехервар (Секешфехервар) 2:1 Базель (Базель)
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