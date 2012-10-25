Пак Кван-Рёнг - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Пак
|Фамилия
|Кван-Рёнг
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пхенчхан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Пак
|Фамилия
|Кван-Рёнг
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пхенчхан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2012
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|1:0
|Фехервар (Секешфехервар)
|25.10.2012
|57' -90'
|Фехервар (Секешфехервар)
|2:1
|Базель (Базель)