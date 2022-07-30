Тимо Хорн - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Тимо
|Фамилия
|Хорн
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Вес
|83
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Тимо
|Фамилия
|Хорн
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Вес
|83
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|Был в запасе
|Кельн
|0:2
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кельн
|0:2
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Штутгарт
|3:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Кельн
|3:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|1' -121'
|Регенсбург (Регенсбург)
|3:2
(4:3)п
|Кельн (Кельн)