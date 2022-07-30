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    Тимо Хорн - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Тимо
    Фамилия Хорн
    Команда Кельн
    Состав Основной
    Родной город Кельн
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 мая 1993 (29 лет)
    Рост 192
    Вес 83
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 Был в запасе Кельн 0:2 Бохум Германия. Бундеслига, 24 тур
    04.03.2023 Был в запасе Унион 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Кельн 0:2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 22 тур
    18.02.2023 Был в запасе Штутгарт 3:0 Кельн Германия. Бундеслига, 21 тур
    12.02.2023 Был в запасе Кельн 3:0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2022 1' -121' Регенсбург (Регенсбург) 3:2
    (4:3)п    		 Кельн (Кельн)
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