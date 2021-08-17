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    Биллел Омрани - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Биллел
    Фамилия Омрани
    Состав Без клуба
    Родной город Форбэ
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июня 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 73' -89' ЧФР Клуж (Бухарест) 1:2 Црвена Звезда (Белград)
    17.08.2021 1' -62' Црвена Звезда (Белград) 4:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
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