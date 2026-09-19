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Румыния. Лига I
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ЧФР Клуж
Биллел Омрани
Статистика
€ 250 тыс
Биллел Омрани - статистика
ЧФР Клуж
2 июня 1993 (33), Форбэ
#29 | Нападающий
185 см
Франция | Алжир
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
19.09.2026
Ботошани
82' - 90'
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 1
12.09.2026
ЧФР Клуж
Был в запасе
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Румыния. Лига I 2026/2027
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Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
26.08.2021
Црвена Звезда
73' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
4 : 0
17.08.2021
ЧФР Клуж
1' - 62'
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