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    Тобиас Рау - статистика

    Защитник
    Имя Тобиас
    Фамилия Рау
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 декабря 1981 (41 год)
    Рост 177
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    16.05.2009 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 6:0 Арминия (Билефельд)
    13.05.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.05.2009 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:2 Арминия (Билефельд)
    02.05.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 2:2 Штутгарт (Штутгарт)
    26.04.2009 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:1 Арминия (Билефельд)
    18.04.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    11.04.2009 Был в запасе Энерги (Коттбус) 2:1 Арминия (Билефельд)
    03.04.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    21.03.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    14.03.2009 Был в запасе Карлсруэ (Карлсруэ) 0:1 Арминия (Билефельд)
    27.02.2009 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:1 Арминия (Билефельд)
    15.02.2009 1' -90' Гамбург (Гамбург) 2:0 Арминия (Билефельд)
    06.02.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:1 Герта (Берлин)
    13.12.2008 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Арминия (Билефельд)
    06.12.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:0 Боруссия (Дортмунд)
    29.11.2008 1' -76' Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:0 Арминия (Билефельд)
    15.11.2008 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 0:0 Арминия (Билефельд)
    08.11.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    01.11.2008 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:1 Арминия (Билефельд)
    28.10.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:1 Энерги (Коттбус)
    25.10.2008 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Арминия (Билефельд)
    18.10.2008 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 4:1 Арминия (Билефельд)
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