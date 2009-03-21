|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.05.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|13.05.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.05.2009
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Арминия (Билефельд)
|02.05.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|26.04.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|18.04.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|11.04.2009
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|2:1
|Арминия (Билефельд)
|03.04.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|21.03.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|14.03.2009
|Был в запасе
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|0:1
|Арминия (Билефельд)
|27.02.2009
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|15.02.2009
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Арминия (Билефельд)
|06.02.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Герта (Берлин)
|13.12.2008
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|06.12.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:0
|Боруссия (Дортмунд)
|29.11.2008
|1' -76'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:0
|Арминия (Билефельд)
|15.11.2008
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:0
|Арминия (Билефельд)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|01.11.2008
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Арминия (Билефельд)
|28.10.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Энерги (Коттбус)
|25.10.2008
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Арминия (Билефельд)
|18.10.2008
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:1
|Арминия (Билефельд)