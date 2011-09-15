Дин Парретт - статистика
#58 | Полузащитник
|Имя
|Дин
|Фамилия
|Парретт
|Команда
|Стивенидж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дин
|Фамилия
|Парретт
|Команда
|Стивенидж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2011
|73' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|15.09.2011
|90' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Тоттенхэм (Лондон)