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    Дин Парретт - статистика

    #58 | Полузащитник
    Имя Дин
    Фамилия Парретт
    Команда Стивенидж
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 ноября 1991 (31 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2011 73' -90' Рубин (Казань) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    15.09.2011 90' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 Тоттенхэм (Лондон)
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