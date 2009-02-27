Маркус Болльманн - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Болльманн
|Команда
|Виденбрюк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1981 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|79
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Болльманн
|Команда
|Виденбрюк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1981 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2009
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.05.2009
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:2
|Арминия (Билефельд)
|02.05.2009
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|26.04.2009
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|18.04.2009
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|62'
|11.04.2009
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|2:1
|Арминия (Билефельд)
|03.04.2009
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|87'
|21.03.2009
|82' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|08.03.2009
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|35'
|27.02.2009
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|21.02.2009
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Бохум (Бохум)
|06.02.2009
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Герта (Берлин)
|01.02.2009
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:2
|Арминия (Билефельд)
|13.12.2008
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|06.12.2008
|45' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:0
|Боруссия (Дортмунд)
|08.11.2008
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|01.11.2008
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Арминия (Билефельд)
|28.10.2008
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Энерги (Коттбус)
|25.10.2008
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Арминия (Билефельд)
|18.10.2008
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|4:1
|Арминия (Билефельд)
|03.10.2008
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|1:2
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|28.09.2008
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|20.09.2008
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|2:0
|Кельн (Кельн)
|14.09.2008
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|2:0
|Арминия (Билефельд)
|30.08.2008
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|2:4
|Гамбург (Гамбург)
|23.08.2008
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Арминия (Билефельд)