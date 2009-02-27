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    Маркус Болльманн - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Маркус
    Фамилия Болльманн
    Команда Виденбрюк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 января 1981 (42 года)
    Рост 190
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 9 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2009 1' -90' Арминия (Билефельд) 0:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.05.2009 1' -90' Байер (Леверкузен) 2:2 Арминия (Билефельд)
    02.05.2009 1' -90' Арминия (Билефельд) 2:2 Штутгарт (Штутгарт)
    26.04.2009 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:1 Арминия (Билефельд)
    18.04.2009 1' -90' Арминия (Билефельд) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    62'
    11.04.2009 1' -90' Энерги (Коттбус) 2:1 Арминия (Билефельд)
    03.04.2009 1' -90' Арминия (Билефельд) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    87'
    21.03.2009 82' -90' Арминия (Билефельд) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    08.03.2009 1' -90' Арминия (Билефельд) 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    35'
    27.02.2009 1' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Арминия (Билефельд)
    21.02.2009 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:1 Бохум (Бохум)
    06.02.2009 1' -90' Арминия (Билефельд) 1:1 Герта (Берлин)
    01.02.2009 1' -90' Вердер (Бремен) 1:2 Арминия (Билефельд)
    13.12.2008 1' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:1 Арминия (Билефельд)
    06.12.2008 45' -90' Арминия (Билефельд) 0:0 Боруссия (Дортмунд)
    08.11.2008 1' -90' Арминия (Билефельд) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    01.11.2008 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:1 Арминия (Билефельд)
    28.10.2008 1' -90' Арминия (Билефельд) 1:1 Энерги (Коттбус)
    25.10.2008 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Арминия (Билефельд)
    18.10.2008 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 4:1 Арминия (Билефельд)
    03.10.2008 Был в запасе Арминия (Билефельд) 1:2 Карлсруэ (Карлсруэ)
    28.09.2008 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:1 Арминия (Билефельд)
    20.09.2008 1' -90' Арминия (Билефельд) 2:0 Кельн (Кельн)
    14.09.2008 1' -90' Бохум (Бохум) 2:0 Арминия (Билефельд)
    30.08.2008 1' -90' Арминия (Билефельд) 2:4 Гамбург (Гамбург)
    23.08.2008 1' -90' Герта (Берлин) 1:1 Арминия (Билефельд)
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