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    Флориан Нюхольд - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Флориан
    Фамилия Нюхольд
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июля 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2011 1' -90' Локомотив (Москва) 3:1 Штурм (Грац)
    29.09.2011 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Штурм (Грац)
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