Луис Мартинш - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Мартинш
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ламего
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Мартинш
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ламего
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маритиму
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Маритиму (Фуншал)
|17.08.2017
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|0:0
|Динамо (Киев)
|03.08.2017
|1' -90'
|Маритиму (Фуншал)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|27.07.2017
|1' -90'
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|Маритиму (Фуншал)