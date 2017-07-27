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    Луис Мартинш - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Луис
    Фамилия Мартинш
    Команда Канзаc Сити
    Состав Основной
    Родной город Ламего
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 июня 1992 (30 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маритиму 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 1' -90' Динамо (Киев) 3:1 Маритиму (Фуншал)
    17.08.2017 1' -90' Маритиму (Фуншал) 0:0 Динамо (Киев)
    03.08.2017 1' -90' Маритиму (Фуншал) 2:0 Ботев (Пловдив)
    27.07.2017 1' -90' Ботев (Пловдив) 0:0 Маритиму (Фуншал)
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