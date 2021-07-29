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Ханнес Халльдорсон
Статистика
Ханнес Халльдорсон - статистика
Завершил карьеру
27 апреля 1984 (42), Рейкьявик
#1 | Вратарь
193 см
Исландия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Валюр
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
29.07.2021
Валюр
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
0 : 3
22.07.2021
Буде-Глимт
1' - 90'
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