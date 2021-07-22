Ханнес Халльдорсон - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ханнес
|Фамилия
|Халльдорсон
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Ханнес
|Фамилия
|Халльдорсон
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рейкьявик
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валюр
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -89'
|Буде-Глимт (Буде)
|3:0
|Валюр (Рейкьявик)
|22.07.2021
|1' -89'
|Валюр (Рейкьявик)
|0:3
|Буде-Глимт (Буде)