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    Мухамед Хусейни - статистика

    Имя Мухамед
    Фамилия Хусейни
    Команда Шкендия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 Был в запасе Северная Македония 1:1 Словакия
    06.09.2011 77' -90' Северная Македония 1:0 Андорра
    90'
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