Мухамед Хусейни - статистика
|Имя
|Мухамед
|Фамилия
|Хусейни
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1988 (34 года)
|Имя
|Мухамед
|Фамилия
|Хусейни
|Команда
|Шкендия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|Был в запасе
|Северная Македония
|1:1
|Словакия
|06.09.2011
|77' -90'
|Северная Македония
|1:0
|Андорра
|90'