Алексей Гаврилович - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Гаврилович
|Команда
|Волгарь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1990 (33 года)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Гаврилович
|Команда
|Волгарь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1990 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волгарь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)