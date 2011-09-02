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    Маттео Андреини - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Маттео
    Фамилия Андреини
    Команда Тре Фиори
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 октября 1981 (41 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2011 71' -90' Сан-Марино 0:5 Швеция
    02.09.2011 1' -90' Нидерланды 11:0 Сан-Марино
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