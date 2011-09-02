Маттео Андреини - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Андреини
|Команда
|Тре Фиори
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1981 (41 год)
|Рост
|178
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Андреини
|Команда
|Тре Фиори
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1981 (41 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Марино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2011
|71' -90'
|Сан-Марино
|0:5
|Швеция
|02.09.2011
|1' -90'
|Нидерланды
|11:0
|Сан-Марино