Жолт Корчмар - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Жолт
|Фамилия
|Корчмар
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Комло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1989 (34 года)
|Рост
|188
|Имя
|Жолт
|Фамилия
|Корчмар
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Комло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1989 (34 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2018
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|2:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.08.2018
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|3:1
|ТНС (Ллансантфрайд)
|09.08.2018
|Был в запасе
|ТНС (Ллансантфрайд)
|0:2
|Мидтьюлланд (Хернинг)