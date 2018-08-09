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    Жолт Корчмар - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Жолт
    Фамилия Корчмар
    Команда Гройтер Фюрт
    Состав Основной
    Родной город Комло
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1989 (34 года)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2018 Был в запасе Мальме (Мальме) 2:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
    16.08.2018 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 3:1 ТНС (Ллансантфрайд)
    09.08.2018 Был в запасе ТНС (Ллансантфрайд) 0:2 Мидтьюлланд (Хернинг)
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