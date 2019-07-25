Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гай Хаймов - статистика

    Вратарь
    Имя Гай
    Фамилия Хаймов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 марта 1986 (37 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Маккаби (Хайфа) 2:1 Страсбур (Страсбур)
    25.07.2019 1' -90' Страсбур (Страсбур) 3:1 Маккаби (Хайфа)
    • Читайте нас: 
    11