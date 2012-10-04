Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008