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    Марк ван Боммел - статистика

    Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия ван Боммел
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 187
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.10.2012 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:0 Наполи (Неаполь)
    20.09.2012 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 ПСВ (Эйндховен)
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