Томер Хемед - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Томер
|Фамилия
|Хемед
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хайфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Томер
|Фамилия
|Хемед
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хайфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|11
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|69' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|27.10.2022
|1' -61'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|48'
|13.10.2022
|1' -72'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|9'
|06.10.2022
|1' -64'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|56' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.09.2022
|1' -76'
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.08.2022
|61' -122'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|105'
|18.08.2022
|1' -75'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|1' -73'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|28.07.2022
|1' -65'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|21.07.2022
|1' -46'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)