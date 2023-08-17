Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011