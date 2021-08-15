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    Рубен Пардо - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Рубен
    Фамилия Пардо
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 октября 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,40
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2021 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Анжер (Анжер)
    15.08.2021 85' -90' Марсель (Марсель) 2:2 Бордо (Бордо)
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