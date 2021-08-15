Рубен Пардо - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Пардо
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,40
млн
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Пардо
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2021
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Анжер (Анжер)
|15.08.2021
|85' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:2
|Бордо (Бордо)