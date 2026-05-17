Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Робин Кнохе - статистика

Арминия
22 мая 1992 (34), Брауншвейг
#31 | Защитник
190 см
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арминия
12
2
0
1
0
Нюрнберг
11
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Арминия
6 : 1
17.05.2026
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
08.05.2026
Арминия
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Арминия
1 : 1
02.05.2026
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Пройссен
2 : 3
25.04.2026
Арминия
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Карлсруэ
4 : 1
10.04.2026
Арминия
1' - 90'
11'
83'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Арминия
2 : 1
04.04.2026
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Эльверсберг
3 : 1
21.03.2026
Арминия
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
1 : 0
06.03.2026
Арминия
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Арминия
0 : 1
28.02.2026
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
20.02.2026
Арминия
1' - 90'
19'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Магдебург
0 : 2
15.02.2026
Арминия
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Арминия
3 : 2
08.02.2026
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Динамо Дрезден
1 : 1
01.02.2026
Арминия
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Дармштадт
2 : 0
23.01.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Нюрнберг
3 : 2
17.01.2026
Эльверсберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
2 : 1
21.12.2025
Ганновер-96
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
1 : 0
14.12.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
2 : 2
07.12.2025
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Магдебург
3 : 0
29.11.2025
Нюрнберг
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
2 : 0
23.11.2025
Арминия
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Динамо Дрезден
1 : 2
07.11.2025
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 1
01.11.2025
Айнтрахт
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
26.10.2025
Нюрнберг
80' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
1 : 1
19.10.2025
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Фортуна
2 : 3
03.10.2025
Нюрнберг
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0 : 3
28.09.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
2 : 1
20.09.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 1
13.09.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 0
29.08.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
2 : 1
22.08.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
1 : 0
02.08.2025
Нюрнберг
1' - 90'
Главные новости
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
6
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
11
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
7
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+