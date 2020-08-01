Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига наций 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011