Илья Федоров - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Имя
|Илья
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Федоров
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 августа 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -63'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|06.11.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|1' -61'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|34'
|21.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|55'
|05.10.2015
|86' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)