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    Маор Меликсон - статистика

    Полузащитник
    Имя Маор
    Фамилия Меликсон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 1984 (38 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хапоэль БШ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 3:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    09.08.2018 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 2:2 АПОЭЛ (Никосия)
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