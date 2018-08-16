Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012