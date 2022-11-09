Матео Ковачич - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Ковачич
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|63
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Ковачич
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|63
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 83'
|Челси
|2:0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 75'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|90'
|15.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)