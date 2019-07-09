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    Диего Фаббрини - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Фаббрини
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 июля 1990 (32 года)
    Рост 181
    Вес 76
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 Был в запасе Заря (Луганск) 1:0 ЦСКА (София)
    01.08.2019 1' -90' Осиек (Осиек) 1:1
    (3:4)п    		 ЦСКА (София)
    25.07.2019 1' -90' ЦСКА (София) 1:0 Осиек (Осиек)
    17'
    16.07.2019 1' -90' ОФК Титоград (Подгорица) 0:0 ЦСКА (София)
    09.07.2019 1' -90' ЦСКА (София) 4:0 ОФК Титоград (Подгорица)
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