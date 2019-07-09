Диего Фаббрини - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Фаббрини
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Фаббрини
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|ЦСКА (София)
|01.08.2019
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|1:1
(3:4)п
|ЦСКА (София)
|25.07.2019
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Осиек (Осиек)
|17'
|16.07.2019
|1' -90'
|ОФК Титоград (Подгорица)
|0:0
|ЦСКА (София)
|09.07.2019
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|4:0
|ОФК Титоград (Подгорица)