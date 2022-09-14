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    Лионель Месси - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Лионель
    Фамилия Месси
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Родной город Росарио
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 1987 (35 лет)
    Рост 170
    Вес 72
    Стоимость:
    € 50,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' ПСЖ 0:0 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    29' 26' 55'
    19.02.2023 1' - 90' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    90'
    14.02.2023 1' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    08.02.2023 1' - 90' Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    04.02.2023 1' - 90' ПСЖ 2:1 Тулуза Франция. Лига 1, 22 тур
    58'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 6 4 4 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2023 1' -90' ПСЖ (Париж) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    02.11.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 1:2 ПСЖ (Париж)
    13'
    25.10.2022 1' -90' ПСЖ (Париж) 7:2 Маккаби (Хайфа)
    19' 45' 35' 84'
    05.10.2022 1' -82' Бенфика (Лиссабон) 1:1 ПСЖ (Париж)
    22'
    14.09.2022 1' -90' Маккаби (Хайфа) 1:3 ПСЖ (Париж)
    37' 69'
    06.09.2022 1' -84' ПСЖ (Париж) 2:1 Ювентус (Турин)
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