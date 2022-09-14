Лионель Месси - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Лионель
|Фамилия
|Месси
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|170
|Вес
|72
Стоимость:
€ 50,00
млн
|Имя
|Лионель
|Фамилия
|Месси
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Росарио
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|170
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|0:0
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|29' 26' 55'
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|90'
|14.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|08.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|2:1
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 22 тур
|58'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|6
|4
|4
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|02.11.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|13'
|25.10.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|7:2
|Маккаби (Хайфа)
|19' 45' 35' 84'
|05.10.2022
|1' -82'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|22'
|14.09.2022
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|37' 69'
|06.09.2022
|1' -84'
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Ювентус (Турин)