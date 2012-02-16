Михал Губник - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Губник
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Губник
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2012
|88' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:0
|Легия (Варшава)
|16.02.2012
|82' -90'
|Легия (Варшава)
|2:2
|Спортинг (Лиссабон)