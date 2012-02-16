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    Михал Губник - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Михал
    Фамилия Губник
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 мая 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2012 88' -90' Спортинг (Лиссабон) 1:0 Легия (Варшава)
    16.02.2012 82' -90' Легия (Варшава) 2:2 Спортинг (Лиссабон)
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