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    Марцин Коморовски - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Марцин
    Фамилия Коморовски
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Польша 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2015 90' -90' Польша 4:0 Грузия
    29.03.2015 Был в запасе Ирландия 1:1 Польша
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