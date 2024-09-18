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Крейг Доусон
Статистика
Крейг Доусон - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1990 (36), Рочдейл
#15 | Защитник
188 см
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Команда
И
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К
Вулверхэмптон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Брайтон
3 : 2
18.09.2024
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вулверхэмптон
2 : 0
28.08.2024
Бернли
1' - 62'
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