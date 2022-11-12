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    Крейг Доусон - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Крейг
    Фамилия Доусон
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Родной город Рочдейл
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 мая 1990 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    24.02.2023 1' - 90' Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 8 0 0 2 0
    Вулверхэмптон 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    01.03.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    24.02.2023 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    18.02.2023 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 Борнмут (Борнмут)
    11.02.2023 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    04.02.2023 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    12' 45'
    04.01.2023 1' -90' Лидс (Лидс) 2:2 Вест Хэм (Лондон)
    30.12.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    26.12.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:1 Вест Хэм (Лондон)
    12.11.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:2 Лестер (Лестер)
    41'
    06.11.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:2 Кристал Пэлас (Лондон)
    58'
    30.10.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    09.10.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 3:1 Фулхэм (Лондон)
    01.10.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    18.09.2022 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
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