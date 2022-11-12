Крейг Доусон - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Крейг
|Фамилия
|Доусон
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рочдейл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1990 (32 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Крейг
|Фамилия
|Доусон
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рочдейл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1990 (32 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|8
|0
|0
|2
|0
|Вулверхэмптон
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.03.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|24.02.2023
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Борнмут (Борнмут)
|11.02.2023
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.02.2023
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|12' 45'
|04.01.2023
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Вест Хэм (Лондон)
|30.12.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|26.12.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)
|12.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:2
|Лестер (Лестер)
|41'
|06.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:2
|Кристал Пэлас (Лондон)
|58'
|30.10.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|Фулхэм (Лондон)
|01.10.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)