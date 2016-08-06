Адам Хэнли - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Хэнли
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|80
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Хэнли
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2016
|1' -45'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|06.08.2016
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Норвич Сити (Норвич)