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    Адам Хэнли - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Адам
    Фамилия Хэнли
    Команда Реал Солт-Лейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июня 1994 (28 лет)
    Рост 179
    Вес 80
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2016 1' -45' Уиган Атлетик (Уиган) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    06.08.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Норвич Сити (Норвич)
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