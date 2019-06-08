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    Фабио Витаиоли - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Фабио
    Фамилия Витаиоли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2019 1' -90' Сан-Марино 0:5 Россия
    08.06.2019 1' -90' Россия 9:0 Сан-Марино
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