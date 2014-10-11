Сэмми Клинган - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Сэмми
|Фамилия
|Клинган
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1984 (39 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Сэмми
|Фамилия
|Клинган
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1984 (39 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Ирландия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2014
|63' -90'
|Румыния
|2:0
|Северная Ирландия
|14.10.2014
|Был в запасе
|Греция
|0:2
|Северная Ирландия
|11.10.2014
|Был в запасе
|Северная Ирландия
|2:0
|Фарерские острова