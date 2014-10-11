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    Сэмми Клинган - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Сэмми
    Фамилия Клинган
    Команда Килмарнок
    Состав Основной
    Родной город Белфаст
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1984 (39 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Ирландия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2014 63' -90' Румыния 2:0 Северная Ирландия
    14.10.2014 Был в запасе Греция 0:2 Северная Ирландия
    11.10.2014 Был в запасе Северная Ирландия 2:0 Фарерские острова
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