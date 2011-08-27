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    Роман Саунин - статистика

    #52 | Защитник
    Имя Роман
    Отчество Васильевич
    Фамилия Саунин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 августа 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2011 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 5:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    27.08.2011 86' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
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