Эрик Ботик - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Ботик
|Команда
|Неа Саламис Фамагуста
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|168
|Вес
|65
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Ботик
|Команда
|Неа Саламис Фамагуста
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|168
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2021
|1' -52'
|Флора (Таллин)
|2:1
(4:5)п
|Омония (Никосия)
|05.08.2021
|1' -89'
|Омония (Никосия)
|1:0
|Флора (Таллин)