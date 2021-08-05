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    Эрик Ботик - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Ботик
    Команда Неа Саламис Фамагуста
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1987 (35 лет)
    Рост 168
    Вес 65
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2021 1' -52' Флора (Таллин) 2:1
    (4:5)п    		 Омония (Никосия)
    05.08.2021 1' -89' Омония (Никосия) 1:0 Флора (Таллин)
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