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    Глеб Мальцев - статистика

    Имя Глеб
    Фамилия Мальцев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 марта 1988 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2010 1' -46' Австрия 2:0 Казахстан
    03.09.2010 72' -90' Казахстан 0:3 Турция
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