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Рогви Балдвинссон
Статистика
Рогви Балдвинссон - статистика
Завершил карьеру
6 декабря 1989 (36), Торсхавн
#5 | Защитник
189 см
Фареры
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига наций 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фарерские острова
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 4 тур
Люксембург
2 : 2
14.06.2022
Фарерские острова
60' - 90'
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
2 : 1
11.06.2022
Литва
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Фарерские острова
0 : 1
07.06.2022
Люксембург
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Турция
4 : 0
04.06.2022
Фарерские острова
Был в запасе
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