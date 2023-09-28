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Александр Степанов
Статистика
Александр Степанов - статистика
Завершил карьеру
10 января 1994 (32)
#94 | Защитник
182 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
2DROTS
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/32 финала
2DROTS
0 : 2
28.09.2023
Химки
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/64 финала
Динамо Киров
0 : 2
04.09.2023
2DROTS
82' - 90'
Россия. Кубок, 1/128 финала
Муром
1 : 3
23.08.2023
2DROTS
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/256 финала
2DROTS
2 : 0
02.08.2023
Сахалин
90' - 90'
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