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Кипр. Первый дивизион
Команды
АЕК
Гуш Ледеш
Статистика
€ 450 тыс
Гуш Ледеш - статистика
АЕК
28 сентября 1992 (34), Брага
#7 | Полузащитник
173 см
Португалия | Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
1' - 46'
28'
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
1' - 83'
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Кубок 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига Европы 2014/2015
Audi Cup 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
1' - 90'
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