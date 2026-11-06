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Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Кипр. Кубок 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига Европы 2014/2015 Audi Cup 2011