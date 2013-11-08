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    Сиди Коне - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Сиди
    Фамилия Коне
    Состав Без клуба
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июня 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.12.2013 81' -90' Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:2 Лион (Лион)
    08.11.2013 81' -90' Риека (Риека) 1:1 Лион (Лион)
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