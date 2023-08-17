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Артур Собич
Статистика
Артур Собич - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1990 (36), Руда Сласка
#9 | Нападающий
184 см
Польша
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Польша. Экстракласа 2023/2024
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Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лех
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Спартак Тр
3 : 1
17.08.2023
Лех
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Лех
2 : 1
10.08.2023
Спартак Тр
90' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 2
03.08.2023
Лех
1' - 90'
82'
82'
Лига конференций, 2 раунд
Лех
3 : 1
27.07.2023
Кауно Жальгирис
Был в запасе
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