Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2019/2020 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011