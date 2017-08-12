Юнес Кабуль - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Юнес
|Фамилия
|Кабуль
|Команда
|Сандерленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1986 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|87
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Юнес
|Фамилия
|Кабуль
|Команда
|Сандерленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1986 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.09.2017
|1' -61'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|12.08.2017
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)