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    Юнес Кабуль - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Юнес
    Фамилия Кабуль
    Команда Сандерленд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1986 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 87
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.09.2017 1' -61' Саутгемптон (Саутгемптон) 0:2 Уотфорд (Уотфорд)
    12.08.2017 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 3:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
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