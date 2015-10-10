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    Казбек Гетериев - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Казбек
    Отчество Хазизович
    Фамилия Гетериев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1985 (37 лет)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Казахстан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2015 Был в запасе Латвия 0:1 Казахстан
    10.10.2015 16' -90' Казахстан 1:2 Нидерланды
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