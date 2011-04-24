Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Альберто Ногуера - статистика

    #51 | Нападающий
    Имя Альберто
    Фамилия Ногуера
    Состав Без клуба
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 сентября 1989 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2011 90' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Эркулес (Аликанте)
    24.04.2011 85' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Леванте (Валенсия)
    • Читайте нас: 
    11