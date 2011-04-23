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    Джакомо Беретта - статистика

    #51 | Нападающий
    Имя Джакомо
    Фамилия Беретта
    Состав Без клуба
    Родной город Варезе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 марта 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2011 84' -90' Милан (Милан) 1:0 Болонья (Болонья)
    23.04.2011 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 0:1 Милан (Милан)
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