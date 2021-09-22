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    Фархад Гыстаров - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Фархад
    Отчество Рауфович
    Фамилия Гыстаров
    Команда Чайка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 168
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чайка 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2022 1' -90' Балтика (Калининград) 3:0 Чайка (Песчанокопское)
    22.09.2021 Был в запасе Чайка (Песчанокопское) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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