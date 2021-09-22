Фархад Гыстаров - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Фархад
|Отчество
|Рауфович
|Фамилия
|Гыстаров
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|61
|Имя
|Фархад
|Отчество
|Рауфович
|Фамилия
|Гыстаров
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2022
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)