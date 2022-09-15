Хызыр Аппаев - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Хызыр
|Отчество
|Хакимович
|Фамилия
|Аппаев
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Хызыр
|Отчество
|Хакимович
|Фамилия
|Аппаев
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 1990 (33 года)
|Рост
|188
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|16.11.2022
|1' -71'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|29.09.2022
|74' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|67' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)