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Хызыр Аппаев
Статистика
Хызыр Аппаев - статистика
Завершил карьеру
27 января 1990 (36)
#14 | Нападающий
188 см | 85 кг
Россия
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Команда
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0
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Балтика
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 раунд
Балтика
0 : 1
29.10.2024
Урал
46' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 2
27.08.2024
Рубин
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Факел
1 : 2
15.08.2024
Акрон
46' - 90'
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