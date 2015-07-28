Алий Ешугов - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Алий
|Отчество
|Аскерович
|Фамилия
|Ешугов
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|75
|Имя
|Алий
|Отчество
|Аскерович
|Фамилия
|Ешугов
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2015
|84' -90'
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|12.08.2015
|83' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)