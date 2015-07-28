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    Алий Ешугов - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Алий
    Отчество Аскерович
    Фамилия Ешугов
    Команда Афипс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 174
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Афипс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2015 84' -90' Афипс (Афипский) 4:0 Астрахань (Астрахань)
    12.08.2015 83' -90' Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:1 Афипс (Афипский)
    04.08.2015 Был в запасе Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.07.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 0:1 Афипс (Афипский)
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